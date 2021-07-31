Fethiye ilçesinde orman yangını başladı (2)
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Fethiye ilçesinde orman yangını başladı (2)

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, bölgeye karadan müdahale ediyor.

Ekiplere bölgeye gelen çok sayıda vatandaş da destek veriyor. Bu nedenle, araçlarıyla yangın bölgesine ulaşmak isteyenler ormanlık alana çıkan yollarda yoğunluk oluşturdu.

Söndürme çalışmalarını koordine eden Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk amaçlarının yangının yayılmasını önlemek olduğunu söyledi.

"Yangın haberini alır almaz tüm ekipleri sevk ettik. Müdahalemiz sürüyor" diyen Fırat, bir gazetecinin, yangının çıkış nedenini ve gözaltı olup olmadığını sorması üzerine de "İlk amacımız söndürmek." dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da yangının oteller ve yerleşim yerlerinden uzak olduğunu kaydetti.

Belediyenin imkanlarını da söndürme çalışması için seferber ettiklerini ifade eden Karaca, "Tüm ekiplerimizle müdahale ettik. Kayaköy bölgesinde de bir yangın var. Biz sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz. Türkiye'nin birçok noktasında aynı anda yangın olması bu düşüncemizi kuvvetlendiriyor." diye konuştu.

Fethiye ilçesinde orman yangını başladı (2)
Fethiye ilçesinde orman yangını başladı (2)
Fethiye ilçesinde orman yangını başladı (2)
Fethiye ilçesinde orman yangını başladı (2)
Fethiye ilçesinde orman yangını başladı (2)
Fethiye ilçesinde orman yangını başladı (2)
Fethiye ilçesinde orman yangını başladı (2)
Fethiye ilçesinde orman yangını başladı (2)
Fethiye ilçesinde orman yangını başladı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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