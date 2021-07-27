Muğla'nın 'Engelsiz' plajları
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Muğla'nın 'Engelsiz' plajları

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | Yerel

Muğla'nın 'Engelsiz' plajları Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'Engelsiz plajlar' projesi ile engelli vatandaşlar 7 ilçede toplam 20 engelsiz plajda denize girebiliyor.

Muğla'nın 'Engelsiz' plajları

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'Engelsiz plajlar' projesi ile engelli vatandaşlar 7 ilçede toplam 20 engelsiz plajda denize girebiliyor.

MUĞLA - Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Muğla'da Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların denize girebilmesi için 2016 yılında 'Engelsiz Plajlar' projesi başlattı. Proje kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 ilçede 20 engelsiz plaj oluşturdu. Engelsiz plajlarda sahillere engellilerin rahatlıkla denize girebilmeleri için özel dizayn edilen engelli rampaları ve zaman geçirebilmeleri için şezlonglar yerleştirildi.

Engelli vatandaşlar evlerinden alınıyor

7 ilçede 20 engelsiz plaj oluşturan Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların rahatlıkla denize girmesini sağlarken, aynı zamanda belediyeden talepte bulunan vatandaşlar evinden alınıp belediye ekipleri tarafından denize götürüldükten sonra tekrar evlerine geri bırakılıyor.

Engelli vatandaşlar Bodrum'da Kumbahçe Halk Plajı,Turgutreis Halk Plajı, Bitez Halk Plajı,Ortakent Halk Plajı, Gümbet Halk Plajı, Gündoğan Plajı,Türkbükü Plajı, Dalaman'da Sarsala Halk Plajı,Datça'da Hayıtbükü Halk Plajı, Karaincir Halk Plajı, Hastaneönü Plajı,Datça Orcey Otel Önü Plajı, İskele Halk Plajı, Taşlık Halk Plajı, Datça Palamutbükü Plajı, Fethiye'de İnlice Halk Plajı, Milas'ta Güllük Halk Plajı, Ören Halk Plajı, Ortaca'da Sarçed Plajı ve Ula Akyaka Halk Plajında rahatlıkla denize girebiliyor.

Öztan; "5 senedir suya girmeye cesaretim yoktu, demek ki yüzebiliyormuşum"

Denizle buluşan Necmi Öztan, suya girme konusunda çekinceleri olduğunu ancak bu proje ile denize girebildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Öztan,"5 senedir suya girmeye cesaretim yoktu. Bu nedenle çok memnun oldum. Demek ki yüzebiliyormuşum. Bu proje nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e çok teşekkür ederim" dedi. Engelsiz plaj uygulaması ile denize giren Birkan Özkalır, bu uygulamanın kendileri için çok değerli olduğunu söylerken çok güzel bir deneyim yaşadığı belirtti. Özkalır, "Burada denize girmek benim için güzel bir deneyim oldu. B,r yandan da tecrübe kazanmış olduk ve cesaretlendik. Bundan sonra gelip rahatlıkla denize girebileceğimiz yer oldu. Biz engelliler olarak engelsiz bir dünya istiyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi yaptığı hizmetlerden yararlanmamız için bizi sürekli bilgilendiriyor ve telefon açıyorlar. Bu nedenle kendilerine çok teşekkür ederim dedi söylüyor. Hizmetlerden yararlanmamız için bize sürekli telefon açıyorlar" dedi.

Muğla'nın 'Engelsiz' plajları
Muğla'nın 'Engelsiz' plajları
Muğla'nın 'Engelsiz' plajları
Muğla'nın 'Engelsiz' plajları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun

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