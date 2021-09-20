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Muğla'nın en güler yüzlü kafesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Muğla'nın en güler yüzlü kafesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal hayatta daha fazla yer almaları, engelsiz bir şehirde yaşamaları için projeler üretmeye devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal hayatta daha fazla yer almaları, engelsiz bir şehirde yaşamaları için projeler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Fethiye ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi işbirliğinde 'Sen de Gel Down Kafe' projesi hayata geçirildi.

Down Sendromlu bireylerin öncelikli olduğu kafede engelli gençlerin istihdam edildiği sosyal ve ekonomik hayatlarını daha kolay sürdürebilmeleri sağlanıyor. Özel bireyler kafeterya 'da garson ve kasiyer olarak görev yapıyorlar.

Başkan Gürün, "Bu kafede engeller sevgiyle aşılıyor"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, şehrin olanaklarından herkesin eşit olarak yararlanabilmesi, engelsiz ve daha yaşanır bir şehir oluşturmak için var gücüyle çalıştıklarını söyledi. Down Kafe'nin yer tahsisi için Fethiye Belediyesi'ne ve Başkan Alim Karaca'ya teşekkür eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, iş birliği ve uyum içerisinde Muğlalı hemşerilerine en güzel hizmetleri vermeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Gürün; "Güzel ilçemiz Fethiye'de açtığımız 'Sen de Gel Down Kafe' Muğla'nın en güzel kafesi. Kafe'de Down sendromlu evlatlarımız çalışıyor. Böylelikle onların sosyal ve ekonomik hayat içinde yer almalarını ve iş hayatı içerisinde bulunmalarını sağlıyoruz. Evlatlarımız burada ayrıca temel yaşam becerilerini geliştiriyor. Hizmete sunduğumuz cafe ile engelli olan ve olmayanları ortak bir mekanda buluşarak iletişim kurmalarını sağlıyoruz. Muğla'mızın en güzel kafeteryasına herkesi bekliyoruz" dedi. - MUĞLA

Muğla'nın en güler yüzlü kafesi

Muğla'nın en güler yüzlü kafesi

Muğla'nın en güler yüzlü kafesi

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