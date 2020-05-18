Muğla'nın dünyaca ünlü sahilinde "koronavirüs" sessizliği Muğla'nın 6 kilometre uzunluğundaki dünyaca ünlü İztuzu Sahili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en sakin günlerini yaşasa da manzarasıyla etkilemeyi sürdürüyor.

Muğla'nın 6 kilometre uzunluğundaki dünyaca ünlü İztuzu Sahili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en sakin günlerini yaşasa da manzarasıyla etkilemeyi sürdürüyor.

"Yeryüzü Cenneti" olarak nitelendirilen Muğla'nın Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi'nde bulunan İztuzu Sahili'nde Kovid-19 sessizliği yaşanıyor.

Tedbirler kapsamında spor yapmanın ve denize girmenin yasaklandığı sahil, boş görüntüsüyle de insanı adeta büyülüyor.

Zaman zaman "görülmesi gereken yerler" ve "Avrupa'nın en temiz plajları" arasında gösterilen İztuzu, her yıl yüzlerce tatilciyi ağırlamasıyla biliniyor.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, AA muhabirine, tertemiz denizi, kumsalı, manzarasıyla kendisine hayran bırakan sahilden, bugünlerde sadece dalga sesleri ile kuş cıvıltıları geldiğini söyledi.

Önceki yıllarda sahili insanların belirli saatlerde caretta carettalarla ortak kullandıklarını belirten Erdoğan, bu yıl kapatılan sahilin caretta carettalara kaldığını ifade etti.

"Dünyaca bilinen çok ender özelliklere sahip"

Erdoğan, salgının sona ermesi ve tedbirlerin kaldırılmasıyla sahilin eski hareketleri günlerine döneceğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Dalyan, dünyaca bilinen çok ender özelliklere sahip yerlerden birisi. Bölgemizde 6 kilometre uzunluğunda doğal olarak oluşmuş bir İztuzu kumsalımız var. Buraya hem karadan hem de denizden ulaşım sağlanıyor. Kumsalın en önemli özelliklerinden biri de dünyada ender bulunan bir ince kuma sahip. Bu özelliğinden dolayı da caretta carettalar rahatlıkla gelip, yuva yapıp, yumurta bırakıyor. Bölge bu nedenle korumaya alındı. Vatandaşlarımız da koruma bölgesine yıllardan beri sahip çıktı. Bölgede carettalarla barışık şekilde sahil kullanıldı."

Amaçlarının bölgedeki güzellikleri koruyarak gelecek kuşaklara temiz şekilde aktarmak olduğunu anlatan Erdoğan, salgından sonra da bu güzelliklerin insanlar tarafından korunmaya devam edeceğini kaydetti.

"Dünyanın en iyi korunan plajları arasında

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska da dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda "koruma kullanma dengesi" kapsamında yapılan çalışmalarla, kumsaldaki caretta carettaların çiftleşme ve yuvalama alanlarında önemli seviyede artış olduğunu ifade etti.

Yakalanan ivmenin bu yıl da sürmesinin öngörüldüğünü vurgulayan Kaska, "Dünyada en iyi korunan plajlar arasında gösterilen ve caretta carettaların önemli üreme alanları arasında yer alan İztuzu Plajı'nda bugünlerde yaşanan koronavirüs sessizliğinin kısa süre sonra sona ereceğini ümit ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA