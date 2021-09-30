Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
AA / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
MUĞLA (AA) - Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 01.22'de Ege Denizi'nde kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 5,51 kilometre derinliğinde, 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça ilçesine 25 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
AA / Cemil Murat Budak - Son Dakika Haberleri