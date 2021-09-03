Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
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Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 00.12'de merkez üssü Ege Denizi Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Datça'ya 40,74 kilometre uzaklıktaki deprem, yerin 8,92 kilometre derinliğinde meydana geldi.Haber:  DATÇA(Muğla),


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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