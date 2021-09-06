Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 18.04'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,08 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 40,06 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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