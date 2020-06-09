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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki taşınmazın satışına onay

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir taşınmazın satışına onay verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki taşınmazın satışına onay
09.06.2020 08:41 | Son Güncelleme: 09.06.2020 08:44

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir taşınmazın satışına onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazetede'de yayımlandı.

Buna göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ihale komisyonunun, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Muğla'nın Bodrum ilçesi, Konacık Mahallesi'ndeki 17 bin 904,89 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi için yapılan ihalede 22 milyon 600 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren MVK Yapı Sanayi ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret AŞ'ne devrine ilişkin kararı onaylandı.

Karar çerçevesinde taşınmazın satışı için sözleşme imzalanabilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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