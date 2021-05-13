Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Güvercinlik mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı.

Alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün arazözleri ve yangın söndürme işçileriyle Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale edildi.

Havadan ve karadan yürütülen mücadeleyle kontrol altına alınan yangında ekipler soğutma çalışmasına başladı.

Yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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