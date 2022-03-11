Muğla'nın bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi - Haberler

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Muğla'nın bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'nın bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi

Muğla'nın Menteşe, Yatağan ve Ula ilçelerindeki bazı okullarda, Kavaklıdere ilçesinde ise tüm temel eğitim kurumlarında kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

YATAĞAN, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe, Yatağan ve Ula ilçelerindeki bazı okullarda, Kavaklıdere ilçesinde ise tüm temel eğitim kurumlarında kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisiyle oluşabilecek buzlanma tehlikesi nedeniyle ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Menteşe, Yatağan ve Ula'daki bazı okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

Kavaklıdere'de ise tüm temel eğitim, ortaöğretim ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Yatağan, Muğla, Ula, kar, Güncel, Haberler

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