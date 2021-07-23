Muğla'nın altın kızı Selvi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'nın altın kızı Selvi

Muğla'nın altın kızı Selvi
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Spor

MUĞLA Köyceğizli 16 yaşındaki güreşçi Selvi İlyasoğlu, yıldızlarda dünya şampiyonu olan ilk Türk kız sporcu olarak tarihe geçti.

MUĞLA Köyceğizli 16 yaşındaki güreşçi Selvi İlyasoğlu, yıldızlarda dünya şampiyonu olan ilk Türk kız sporcu olarak tarihe geçti.

Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi'nde okuyan genç sporcu, milli mayoyla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda dünyanın zirvesine çıkarak tarih yazdı. Dev organizasyonda 57 kilogramda ilk maçında ABD'li Marina Cosme'yi 6-0, çeyrek finalde Moğol Byambasuren'i 4-3, yarı finalde Avrupa ikinciliği de bulunan Rus Angelina Pervukhina'yı 5-2 yenen Selvi, finalde de İsveçli rakibi Tindra Olivie Dalmyr'ı 4-0 yenerek bu kategoride ülkemize tarihinin ilk altın madalyasını getirdi. Dünya şampiyonluğu final maçının ardından minderde ay-yıldızlı bayrağımızla zafer turu atan Selvi, hem Muğla'ya hem de tüm Türkiye'ye çifte bayram yaşattı.


Muğla'nın altın kızı Selvi
Muğla'nın altın kızı Selvi
Muğla'nın altın kızı Selvi
Muğla'nın altın kızı Selvi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını Merve Tuncel ile Berke Saka taşıyacak
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını Merve Tuncel ile Berke Saka taşıyacak
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Varank Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk
Magazin Hande Yener Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Ali Koç Aytaç Kara Alper Yılmaz Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla'nın altın kızı Selvi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 11:34:11. #1.14#

title