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Muğla'nın 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Demirören Haber Ajansı, Cavit Akgün - Güncel
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Muğla'nın 3 ilçesinde eğitime kar engeli

MUĞLA'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Menteşe ve Ula ilçelerinde taşımalı, Kavaklıdere de ise temel, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarının tamamında eğitime 1 gün ara verildi.

MUĞLA'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Menteşe ve Ula ilçelerinde taşımalı, Kavaklıdere de ise temel, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarının tamamında eğitime 1 gün ara verildi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek buzlanma tehlikesine karşı Menteşe ile Ula ilçelerinde taşıma eğitime, Kavaklıdere'de ise temel, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarının tamamında okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.Yoğun kar yağışı nedeniyle Muğla-Denizli karayolunda ekipleri kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ulaşımda zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandığı belirtildi.


Muğla'nın 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

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