Muğla Müsiad'dan Kosgeb Destekli Girişimcilik Kursu

Muğlalı işadamlarının girişimcilik potansiyelinin arttırılması amacıyla Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi, KOSGEB destekli girişimcilik kursu açıyor. Kursa katılmak isteyenlerin 19 Nisan tarihine kadar MÜSİAD Muğla Şubesi'ne veya KOSGEB resmi sitesinden başvuru yapabilecekler.

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Sezgin Bayhan, "Muğla'nın girişimcilik potansiyelinin arttırılması yanında, bölge ekonomisine ve istihdamını arttıracak yeni girişimcileri tecrübemiz ile sahada her alanda destek çıkmaktayız. Ayrıca bölgemizin gelişmesine de gayret ile çalışmaktayız. Bölgemize yeni girişimcilerin kazandırılmasında saha deneyimlerimizi özellikle kazandırılarak, girişimcilerin daha doğru ve bilinçli adımlar atmasına da ayrıca gayret gösteriyoruz. Muğla'mızın ve bölgemizin her alanda gelişmesine katkı sağlamaya ve çalışmaya önemle devam edeceğiz. MÜSİAD Muğla Şubesi bu sebeple İş-Kur destekli KOSGEB girişimcilik kursu açacak. Eğitim sonrasında yeni girişimciler işyeri açılışlarında 50 bin TL hibe 100 bin TL sıfır faizsiz kredi desteği olmak üzere toplamda 150 bin TL destekli sertifika verilecek" dedi.

KOSGEB Girişimcilik Eğitimine katılacak girişimciler, KOSGEB resmi sitesinden e-devlet üzerinden müracaat edecekleri gibi İş-Kur talebi ile 19 Nisan Perşembe günü saat 10.00'da sadece kimlik belgesi ile MÜSİAD Muğla Şubesi toplantı salonunda mülakata katılacaklar. Mülakatın zorunlu olduğu açıklandı. - MUĞLA