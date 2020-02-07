Muğla motosikletli sürücüsü kazada öldü
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Muğla motosikletli sürücüsü kazada öldü

Motosikletli sürücüsü kazada öldüMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, otomobille çarpışan kasksız motosiklet sürücüsü Celal Kaba (56) öldü.

07.02.2020 22:01 | Son Güncelleme: 07.02.2020 22:03
Muğla motosikletli sürücüsü kazada öldü

Motosikletli sürücüsü kazada öldü

MUĞLA'nın ilçesinde, otomobille çarpışan kasksız motosiklet sürücüsü Celal Kaba (56) öldü.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Yeni Mahalle Adanan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kadir Öztürk yönetimindeki 48 PN 566 plakalı otomobil, kasksız sürücü Celal Kaba'nın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Kaba, kaza yerinde öldü. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Öztürk, gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Muğla motosikletli sürücüsü kazada öldü
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