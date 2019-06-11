MUĞLA MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI İNGİLİZ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiliz uyruklu 55 yaşındaki John Gerard Thompson, motosikletin çarpması sonucu öldü. Ayrıca motosikletteki 2 kişi, kazada yaralandı.

Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında, Ölüdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Fethiye'de tatilini geçiren İngiliz uyruklu John Gerard Thompson'a, yolun karşısına geçerken, Burak Hacıoğlu (35) yönetimindeki 48 ABB 411 plakalı motosiklet çarptı. Thompson ile motosikletten düşen sürücü Hacıoğlu ve arkasında oturan Gökçe Özlü, kazada yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla ilçedeki hastanelerde kaldırıldı. Durumu ağır olan Thompson, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hacıoğlu, tedavisi tamamlanınca gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Gökçe Özlü'nün tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde yaya geçidine birkaç metre mesafeden yolun karşısına geçen John Gerard Thompson'a, motosikletin çarptığı görüldü.

Kaynak: DHA