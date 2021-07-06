Muğla'mıza Mavi Çok Yakıştı
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Muğla'mıza Mavi Çok Yakıştı

Muğla'mıza Mavi Çok Yakıştı
Bültenler - Haberler | Sağlık

Covid-19 ile mücadele kapsamında aşı çalışmaları Muğla'da tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük "Covid-19 Bilgilendirme Platformunda" yüzde 79,8 aşılama oranı ile Muğla'nın rengi sarıdan maviye döndü.

Haziran ayından itibaren aşılamanın hızlanmasıyla Muğla genelinde oluşturulan aşı uygulama noktalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bu sayede 18 yaş üstü nüfusta en az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu il yüzde 79,8 ile Muğla oldu. Muğla, 18 yaş üstü nüfusunun yüzde 75'inden fazlasının aşılandığı tek il olarak kayıtlara geçti.

Muğla'daki aşı çalışmaları hakkında bilgiler veren Vali Orhan Tavlı, Eğitim Araştırma Hastanesi, tüm kamu ve özel hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve il genelinde oluşturulan aşı uygulama noktalarında randevulu giden vatandaşların yanı sıra randevusuz da vatandaşların aşı olabileceklerini ifade etti.

Covid-19 ile mücadelede ilk günden bu yana büyük bir özveri ve titizlikle görev yapan her kademedeki sağlık çalışanlarının aşı çalışmalarında da aynı özveri ve fedakârlıkla görev yaptıklarını belirten Vali Orhan Tavlı, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Covid-19 ile mücadelede kapsamında gelinen süreçte elde edilen başarının devamının aşıyla mümkün olacağını söyleyen Vali Orhan Tavlı, "İl genelinde vatandaşlarımız büyük duyarlılık göstererek, aşı oldu. Bu sayede aşılamada rakamlarımız arttı. Vaka sayılarımız düştü. Duyarlı davranarak aşı olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sırası gelen ve henüz aşı olmayan tüm vatandaşlarımızı da bir an önce aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler

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