MUĞLA Misafirliğe gittiği ev sahibini tabanca ile karnından vurup yaraladı
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Karadağ, Polis, Datça, Güncel, Haber

MUĞLA Misafirliğe gittiği ev sahibini tabanca ile karnından vurup yaraladı

Misafirliğe gittiği ev sahibini tabanca ile karnından vurup yaraladıMUĞLA'nın Datça ilçesinde, misafirliğe gittiği ev sahibini tabanca ile karnından vurup kayıplara karışan şüpheli, 10 saat sonda polis tarafından yakalandı.

23.04.2020 19:37 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:39
MUĞLA Misafirliğe gittiği ev sahibini tabanca ile karnından vurup yaraladı

Misafirliğe gittiği ev sahibini tabanca ile karnından vurup yaraladı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, misafirliğe gittiği ev sahibini tabanca ile karnından vurup kayıplara karışan şüpheli, 10 saat sonda polis tarafından yakalandı.

Datça'nın İskele Mahallesi Özbel Mevkii Necatibey Sitesi'ndeki bir evde önceki gece (21 Nisan Salı) saat 22.40 sıraları meydana geldi.

Konu ile ilgili alınan bilgilere göre; Orhan Karadağ (62) Necatibey Sitesi'ndeki evinde içki içerken, 61 yaşındaki İlhan Sandıkçı isimli bir arkadaşı ile yanında tanımadığı Yalçın K.Ç. ziyaretine geldi. Karadağ, kapısında tanımadığı kişiyi görünce, 'Sen niye geldin? Seni davet eden mi oldu?' diye tepki gösterdi. Bu tepki üzerine sinirlenen Yalçın K.Ç. ile ev sahibi Orhan Karadağ arasında ağız münakaşası çıktı. Olay bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan boğuşma sırasında, Yalçın K.Ç. üzerindeki ruhsatsız tabancasını çıkartıp, Karadağ'ın üzerine bir el ateş açtı. Karadağ, karnına isabet eden tek kurşunla kanlar içinde yere yığılırken, Yalçın K.Ç. olay yerinden firar etti.

İlhan Sandıkçı'nın çağrısı üzerine olay yerine gelen 112 acil ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı Orhan Karadağ Datça Devlet Hastanesi'ne, oradan da Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Marmaris Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan yaralının hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı.

Olaydan sonra firari şüpheli Yalçın K.Ç. on saatlik bir aramanın sonucu suç aleti silahla birlikte polis tarafından yakalandı. Adam öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah kullanmak suçlarından adliye sevk edilen Yalçın K.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MUĞLA Misafirliğe gittiği ev sahibini tabanca ile karnından vurup yaraladı

Kaynak: DHA

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