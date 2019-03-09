Muğla Minik Öğrencilerde Heyecan Yaratan Tatbikat

Minik öğrencilerde heyecan yaratan tatbikat

Muğla'nın Datça ilçesindeki bir anaokulunda yapılan yangın tatbikatında 3- 6 yaş arası öğrenciler, olası yangında nasıl davranmaları gerektiğini uygulamalı öğrendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 grup halinde, Zübeyde Hanım Anaokulu'nda yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Okul öncesi eğitim gören 3- 6 yaş arası 130 öğrenci, olası yangınlarda nasıl davranmaları gerektiğini uygulamalı öğrendi. Okul salonunda yapılan teorik bilgilendirme toplantısının ardından bahçede toplanan öğrenciler, kırmızı renkli yangın söndürme tüplerinden, sarı tüplü oksijen maskelerine kadar yangın söndürmede kullanılan araç gereçleri öğrendi. Yangın alarmı çaldığında bir itfaiye görevlisinin saniyeler içerisinde nasıl giyindiğini ve yangına nasıl müdahalede bulunduğunu heyecanla izleyen öğrenciler, yangını söndürmeye çalışan okul idarecileri ve öğretmenlerini izlerken adeta nefeslerini tuttu. Okul Müdürü Ömer Akan, tatbikatın başarıyla gerçekleştiğini belirterek, itfaiye görevlileri ile öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: DHA