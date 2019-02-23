Muğla Mimarisi Restorasyonlarla Geleceğe Taşınıyor

Muğla Turist Rehberleri Odası tarafından 21 Şubat Dünya Rehberler Günü etkinliği düzenlendi.

Menteşe'de bulunan Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, oda temsilcileri ve il genelindeki turist rehberleri katıldı. 21 Şubat Dünya Rehberler Günü etkinliğinde Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt katılımcılara Lagina ve Stratonikeia Antik Kenti ile ilgili bilgiler verdi. Ardından sahneye çıkan Mimar Yazar Ertuğrul Aladağ ise Menteşe'nin tarihi yapılarının yapım aşamalarını ve kendine özgü özelliklerini katılımcılara slayt eşliğinde anlattı.

"Muğla bir dönem modern mimariyi yaşadı"

Yaptığı sunum sırasında Muğla merkezdeki mimari yapının tarihini katılımcılarla paylaşan Aladağ, Filvari Usta döneminde inşa edilen Muğla merkezdeki modern mimari örneği yapılara değindi. Aladağ, "Muğla bir dönem modern mimariyi yaşadı. Rum mimarisinin Muğla'daki yansımalarını gördünüz. Bu evlerden geriye kalanları şimdi restore ederek yeni bir dönem başlattık. Muğla'nın eski mimari özelliklerini restorasyon çalışmaları ile 21. yüzyıla taşıyoruz" diye konuştu.

"Menteşe kültür turizminde başkent olacak"

Ardından konuşma yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise,konuşmasına Ertuğrul Aladağ'a teşekkür ederek başladı. Gümüş, "Turizm konusunda Menteşe'nin avantajı kültür kenti olması. Bazı tarihi yapıların yıkımına üzüldüm. Fakat şu unutulmamalı. Türkiye'de tarihi yapılarını en iyi koruyan kentlerin başında Menteşe geliyor. Biz de belediye olarak en son iki tarihi yapımızı restore ederek Menteşe'ye kazandırdık. Bu aşamada amacımız, çevre yolundan Menteşe'ye uğramadan kıyılara giden turistleri kent merkezine çekmek. Bu tarihi turistler görmeli diye düşünüyorum. Biz de Menteşe'yi kültür turizminin başkenti yapacağız" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA