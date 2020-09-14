Muğla Milli Eğitim Müdürü Töre, hakkındaki suçlamalara yanıt verdi Muğla'nın Menteşe ilçesinde 8 Eylül günü hayatını kaybeden Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hüdayi Baş'ın kalp krizinin nedeninin İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin baskı ve mobbingi olduğu iddialarının ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Töre suçlamalara yanıt verdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 8 Eylül günü hayatını kaybeden Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hüdayi Baş'ın kalp krizinin nedeninin İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin baskı ve mobbingi olduğu iddialarının ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Töre suçlamalara yanıt verdi. Ölen kişinin arkasından konuşmak istemediğini belirten Töre, "Hüdayi Baş'ı ölümünden 12 gün önce gördüm. İddiaların hepsi asılsızdır" dedi.

Bilindiği gibi; bir hafta önce maske üretimindeki çalışmalardan dolayı başarı belgesi ile ödüllendirilen, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hüdayi Baş (56) 8 Eylül günü evindeki yatağında ölü bulunmuştu. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Hüdayi Baş'ın ölümünün ardından Mobbing ile Mücadele Derneği yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hüdayi Baş'ın İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin mobbing uygulamasından dolayı kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

"Başarı belgesi verdiğim birine neden baskı uygulayayım"

Kendisi hakkında yapılan açıklamaları hayret ile takip ettiğini ve bugün kendisi hakkında da yapılan şikayetlerin incelendiğini belirten Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Hüdayi Baş vefat ettiği için bu güne kadar sessiz kaldım. İddialar tamamen asılsızdır. Kendisini ölümünden 12 gün önce görmüştüm. Başarı belgesi verdiğim birine neden mobbing uygulayayım. Hakkında yoğun CİMER şikayetleri geldi. Biz de inceleme başlattık. Benim hakkımda da şikayet geliyor. Benim hakkımda da inceleme yapılıyor. Şu anda Hüdayi Bey toprağın altında. Yarın ben de toprağın altında olacağım. Bu bilinçle işimi yapma gayretindeyim. Kesinlikle iddialar gerçeği yansıtmıyor" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA