Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü ultrasonik maske makinesiyle seri üretim kapasitesini artırdı
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Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü ultrasonik maske makinesiyle seri üretim kapasitesini artırdı

29.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:19
Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü ultrasonik maske makinesiyle seri üretim kapasitesini artırdı

Muğla'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, bünyesine kattığı otomatik ultrasonik maske makinesiyle seri üretim kapasitesini artırdı.

Muğla'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, bünyesine kattığı otomatik ultrasonik maske makinesiyle seri üretim kapasitesini artırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın süreciyle Muğla'nın cerrahi maske üretiminde pilot il kapsamına alınmasının ardından 20 personelle başlatılan üretim süreci devam ediyor.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde usta öğreticiler tarafından özenle hazırlanan maske, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak kentteki hastanelere, jandarma ve emniyet teşkilatına, eczanelere yerel ve ulusal basının temsilcilerine dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, otomatik ultrasonik maske makinesiyle seri üretim kapasitesini artırdıklarını söyledi.

Milli Eğitim Müdürlüğü olarak salgınla mücadeleye destek olmaya devam ettiklerini belirten Töre, şunları kaydetti:

"Meslek liselerimiz, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden itibaren, artan ihtiyaca cevap verebilmek için kolları sıvayarak maske ve dezenfektan üretiminde ön safta yer aldı. Bu süreçte ilimizdeki meslek liselerimiz de adeta bir fabrika gibi çalışarak kendini güncellemeye devam etti. Muğla'da cerrahi maske üretiminde başı çeken Menteşe Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de üretim altyapısını güçlendirerek seri üretim kapasitesini daha çok artırdı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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