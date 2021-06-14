Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Emre Çay, görevine başladı

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Emre Çay, görevine başladı.

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Emre Çay, görevine başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Kararnamesi ile Burdur'dan Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Çay, görevine başladı.

Dumlupınar İlkokulu'nu ziyaret eden Çay, sınıflarda öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerle kitap okuyan Çay, uzaktan eğitim sürecinde büyük bir özveriyle çalışan öğretmenlere teşekkür etti.

Çay, burada yaptığı açıklamada, yeniden başlayan yüz yüze eğitimle öğretmenlerin, öğrencilerine kavuştuğunu söyledi.

Eksikleri tamamlama, telafi etme ve umutla sağlıklı günleri kucaklama zamanının geldiğini ifade eden Çay, "Bu zor süreçte eğitim meşalesini, her zaman en yüksekte taşıyan meslektaşlarıma, gayretlerinden ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır