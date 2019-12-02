Muğla Milletvekili Gökcan'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı

02.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:20

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gökcan, mesajında, engelleri aşmanın bir inanç meselesi olduğunu, başarının anahtarının öncelikle inanmaktan geçtiğini belirtti. .

Sosyal devlet anlayışının gereği olarak özellikle son 17 yıllık süreçte, toplumun bütün kesimlerini eşit ve adil kucaklama gayretinde olduklarını vurgulayan Gökcan, engelli vatandaşların sorunlarına çözüm üretmeye büyük önem atfettiklerini kaydetti.

Engelli bireylerin ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için çalıştıkları bildiren Gökcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler, onların önlerindeki hukuki, sosyal ve fiziki engelleri peyderpey kaldırdık, kaldırmaya devam ediyoruz. Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinde ulaşılabilirliğin ve kalitenin artırılması, engelli vatandaşlarımızın kamu ve özel sektörde istihdamının teşvik edilmesi, özel eğitime desteklerin artırılması hususlarında önemli adımlar attık. Bu sürecin en büyük hasılası ise ülkemizde engelli vatandaşlarımıza yönelik bakış açısının, zihniyetin kökten değişmesidir. Yapılan çalışmaları bir lütuf olarak değil, uzun süredir eksikliği hissedilen hakların sahiplerine teslim edilmesi olarak değerlendiriyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla milletçe engellilik konusu karşısında daha sorumlu, bilinçli ve duyarlı davranmak zorunda olduğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Tüm vatandaşlarımızı engelli vatandaşlarımıza yardımcı ve destek olmaya, onların sorunlarını adeta kendi sorunları bilerek üzerilerine düşen görevleri yerine getirmeye çağırıyor; kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan engelli kardeşlerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum."

Kaynak: AA