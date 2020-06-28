Muğla Milas'ta, polisin bastığı iş yerinden cephanelik çıktı
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Muğla Milas'ta, polisin bastığı iş yerinden cephanelik çıktı

Milas'ta, polisin bastığı iş yerinden cephanelik çıktıMUĞLA'nın Milas ilçesinde, polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda 28 silah ve 2 bin 25 fişek ele geçirildi.

28.06.2020 02:12 | Son Güncelleme: 28.06.2020 02:16

Milas'ta, polisin bastığı iş yerinden cephanelik çıktı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda 28 silah ve 2 bin 25 fişek ele geçirildi.

Milas Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, yapılan istihbari çalışma kapsamında bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada 11 pompalı tüfek, 7 yivsiz av tüfeği, 10 kurusıkı tabanca ile 1375 av tüfeği fişeği ve 650 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve fişeklere el konulurken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Muğla Milas'ta, polisin bastığı iş yerinden cephanelik çıktı

Kaynak: DHA

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