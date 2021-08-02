Muğla Milas'a "Yıldırım" destek
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Muğla Milas'a "Yıldırım" destek

Muğla Milas'a 'Yıldırım' destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, 7 araç ve 15 personelle Muğla Milas'taki orman yangınlarına müdahale etmek için yola çıktı.

Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, 7 araç ve 15 personelle Muğla Milas'taki orman yangınlarına müdahale etmek için yola çıktı.

Türkiye, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve ardından 35 vilayette 129 noktada çıkan yangınlarla top yekün mücadele ediyor. Binlerce hektarlık ormanın küle döndüğü, 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve binlerce hayvanın telef olduğu yangınlardan 122'si söndürülürken, 7'sinde ise söndürme çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin seferber olduğu söndürme çalışmalarına Yıldırım Belediyesi'nden de destek geldi. Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, söndürme ve tahliye çalışmalarına katılmak üzere 2 arama kurtarma aracı, 5 arozöz ve 15 personelle Muğla'nın Milas ilçesine hareket etti.

Günlerdir devam eden orman yangınlarının binlerce ağacı küle çevirdiğini hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Şu an Türkiye devleti ve milletiyle seferberlik halinde. Karşı karşıya olduğumuz afet çok büyük. 35 şehir ve 129 noktada çıkan yangınların 122'si kontrol altına alındı. Muğla'nın Milas ilçesinde ise yangınlar devam ediyor. Milas'taki söndürme ve tahliye çalışmalarına destek vermek maksadıyla 15 kişilik aram kurtarma ekibi ve 7 araçtan oluşan konvoyumuzu yola çıkardık. Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. İnşallah birlik içinde bu afeti atlatıp, yaralarımızı da birlikte saracağız" ifadelerini kullandı. - BURSA

Muğla Milas'a 'Yıldırım' destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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