Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

03.02.2021 23:25 | Son Güncelleme: 03.02.2021 23:58

Muğla merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini polis, asker ve savcı gibi tanıtarak örgütlü şekilde dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Dört aylık çalışmanın ardından mağdurlarda "kimlik bilgilerinin FETÖ veya PKK terör örgütlerinin eline geçtiği" senaryosuyla korku ve tedirginlik oluşturdukları belirlenen şüphelilere yönelik Muğla, Şanlıurfa ve Mersin'deki çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

Hakkında yakalama kararı verilen S.D, C.A, A.A, İ.H.A, H.G. ve Y.U. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital belge, telefon ve SIM kart ele geçirildi.

Şüphelilerin telefon dolandırıcılığıyla yaklaşık 40 kişiden 8 milyon lira aldığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris'te adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G, Y.U. ve İ.H.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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