Muğla merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı
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Muğla merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı

28.11.2020 14:01 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:04
Muğla merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı

Muğla merkezli 3 ildeki tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muğla merkezli 3 ildeki tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muğla, İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden H.D. ve A.K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yüksek faizle borç verip zorla tahsil eden şüphelilerle ilgili çalışma kapsamında Muğla, İstanbul ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere 24 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 9 zanlı yakalanmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada borç senetleri, başkasına ait tapu, borçluların bilgilerinin yazılı olduğu ajanda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 270 bin lira ve döviz ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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