Muğla merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı
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Muğla merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Muğla merkezli düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

14.02.2020 19:18 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:18
Muğla merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı

merkezli düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılıktaki işlemlerden sonra salıverildi. Diğer 8 zanlıdan 1'i polis memuru 4'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik 11 Şubat'ta Fethiye, Kocaeli ve Aydın'da düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınmış, zorla fuhuş yaptırılan farklı uyruklarda 18 kadın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.

Kaynak: AA
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