Muğla merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'si daha tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'si daha tutuklandı

Muğla merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'si daha tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla merkezli 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 2'si daha tutuklandı.

Muğla merkezli 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 2'si daha tutuklandı.

Turistik ilçelerde iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kadınların fuhuş yapmaya zorlandığı bilgisi üzerine yürütülen çalışmada yakalanan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli Bodrum Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Muğla merkezli Manisa, Aydın, Şanlıurfa, Antalya ve Sakarya'da belirlenen adreslere 2 Haziran'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 18'i, 3 Haziran'da adliyeye sevk edilmiş, 2'si tutuklanmış, 16'sı adli kontrolle salıverilmişti.

Fuhşa zorlandıkları ileri sürülen aralarında yabancıların da bulunduğu 49 kadın kurtarılmıştı.

Muğla merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'si daha tutuklandı
Muğla merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'si daha tutuklandı
Muğla merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'si daha tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hazırlıklarını sürdürdüğümüz Türkiye Bisiklet Yolu Master Planı'nı tamamladığımızda Avrupa Bisiklet Ağı ile ülkemizi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazırlıklarını sürdürdüğümüz Türkiye Bisiklet Yolu Master Planı'nı tamamladığımızda Avrupa Bisiklet Ağı ile ülkemizi...
Kovid-19'la mücadelede İstanbul'da uygulanan toplam aşı miktarı 5 milyon dozu aştı
Kovid-19'la mücadelede İstanbul'da uygulanan toplam aşı miktarı 5 milyon dozu aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Nikos Dendias Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya İrem Derici Kenan Doğulu Demet Özdemir
Spor Ali Koç Aziz Yıldırım Merih Demiral Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'si daha tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 16:08:41. #1.14#

title