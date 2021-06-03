Muğla merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Muğla merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi

Muğla merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla merkezli 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 18'i adliyeye sevk edildi.

Muğla merkezli 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 18'i adliyeye sevk edildi.

Turistik ilçelerde iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kadınların fuhuş yapmaya zorlandığı bilgisi üzerine yapılan çalışmada yakalanan 28 şüpheliden 18'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Bodrum Adliyesine sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Muğla merkezli Manisa, Aydın, Şanlıurfa, Antalya ve Sakarya'da belirlenen adreslere dün düzenlenen fuhuş operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Fuhşa zorlandığı ileri sürülen aralarında yabancıların da bulunduğu 49 kadın kurtarılmıştı.

Muğla merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi
Muğla merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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