Muğla merkezli fuhuş operasyonunda adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 2'si tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla merkezli fuhuş operasyonunda adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 2'si tutuklandı

Muğla merkezli fuhuş operasyonunda adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 2'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla merkezli 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 2'si tutuklandı, 16'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Muğla merkezli 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 2'si tutuklandı, 16'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Turistik ilçelerde iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kadınların fuhuş yapmaya zorlandığı bilgisi üzerine yapılan çalışmada yakalanan 28 şüpheliden 18'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bodrum Adliyesine sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 16'sı adli kontrolle serbest kaldı. Diğer 10 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Muğla merkezli Manisa, Aydın, Şanlıurfa, Antalya ve Sakarya'da belirlenen adreslere dün düzenlenen fuhuş operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Fuhşa zorlandığı ileri sürülen aralarında yabancıların da bulunduğu 49 kadın kurtarılmıştı.

Muğla merkezli fuhuş operasyonunda adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 2'si tutuklandı
Muğla merkezli fuhuş operasyonunda adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Türkiye'de 6 bin 602 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 114 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 602 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 114 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 114 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 114 kişi hayatını kaybetti.
Kaynarca göleti için Guinness Rekorlar kitabına başvuruldu
Kaynarca göleti için Guinness Rekorlar kitabına başvuruldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fatma Şahin Ziya Selçuk Sedat Peker Süleyman Soylu
Magazin Murat Boz Beren Saat Burak Sergen Acun Ilıcalı
Spor Gervinho Enes Ünal Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla merkezli fuhuş operasyonunda adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 22:37:05. #1.16#

title