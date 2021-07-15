Fuhuş operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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Fuhuş operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla merkezli 2 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla merkezli 2 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Muğla ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Fuhşa zorlandığı ileri sürülen aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 22 kadın kurtarıldı. Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Fuhuş operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Fuhuş operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Fuhuş operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Fuhuş operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Fuhuş operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Fuhuş operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Fuhuş operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Fuhuş operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Fuhuş operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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