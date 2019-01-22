Muğla Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
Muğla merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Muğla merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "ardışık arama" ile arandıkları tespit edilerek gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik Muğla, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Ankara, İzmir ve Eskişehir'de, 15 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, 14'ü muvazzaf, 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelilerden 13'ü gözaltına alınmıştı.