Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 gözaltı
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Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 gözaltı

Muğla merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, telefonla aradıkları kişilerin para ya da değerli eşyalarını dolandıkları öne sürülen 17 kişi gözaltına alındı.

Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 gözaltı
12.07.2020 23:57 | Son Güncelleme: 12.07.2020 23:57

Muğla merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, telefonla aradıkları kişilerin para ya da değerli eşyalarını dolandıkları öne sürülen 17 kişi gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini polis, savcı veya hakim olarak tanıtarak yaşlı vatandaşların para ya da değerli eşyalarını dolandırdıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin İstanbul, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Muğla'da belirlenen 23 adrese düzenlediği "Kartal Pençesi" operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, sahte jandarma yeleği, rozet, dolandırıcılık sonucu elde edildiği değerlendirilen 80 bin lira, çok sayıda banka kartı, sim kartı, dijital materyal ve bir miktar oluşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan şüphelilerin, 65 yaş üstü vatandaşların Marmaris'te 600 bin, İstanbul'da 750 bin, İzmir'de 300 bin, Ankara'da 165 bin lirasını dolandırdıkları tespit edildi.

Kaynak: AA

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