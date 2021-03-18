Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

18.03.2021 09:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:23
Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Muğla merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi.

Muğla merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan 18 şüpheliden yaşı küçük olan 7'si serbest bırakıldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 11 zanlı ise Datça Adliyesine götürüldü.

Muğla merkezli 9 ilde banka ve kredi kartı bilgilerini "oltalama" diye bilinen yöntemle yasa dışı ele geçirerek menfaat temin etikleri ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik 15 Mart'ta düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Pervin Buldan Mehmet Akif Ersoy
Magazin Türkan Şoray Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Ayşegül Çınar
Spor Metin Oktay Halis Özkahya Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 09:23:49. #1.15#
title