Muğla merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı
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Muğla merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı

Muğla merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA merkezli 5 ilde, polisin 3 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA merkezli 5 ilde, polisin 3 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Menteşe, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak ve nitelikli yağma' suçlarını işledikleri tespit edilen 3 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale illerinde eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda 17 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 balistik yelek, 350 fişek, 659 mermi, 3 pompalı tüfek, 4 kesici alet ve 0,50 gram kubar esrar ele geçirildi.Soruşturma kapsamında 6 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Muğla merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı
Muğla merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı
Muğla merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı
Muğla merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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