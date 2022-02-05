Muğla merkezli 3 ildeki kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı - Haberler
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Muğla merkezli 3 ildeki kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

AA, Durmuş Genç - Güncel
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Muğla merkezli 3 ildeki kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Muğla merkezli 3 ilde kaçakçılıkla mücadele kapsamında eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

DİYARBAKIR (AA) - Muğla merkezli 3 ilde kaçakçılıkla mücadele kapsamında eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Muğla, İzmir ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan G.Ç, H.A. ve O.K. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Muğla, Güncel, Haber

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