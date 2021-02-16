Muğla merkezli 3 ilde 33 adrese tarihi eser ve izinsiz kazı operasyonu

Muğla merkezli tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazı operasyonunda 33 adreste arama yapılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Yetkili makamlardan izin almadan kazı yaparak çıkarttıkları tarihi eser niteliğindeki objeleri yasa dışı yollardan pazarladığı belirlenen gruba yönelik harekete geçildi.

Muğla merkezli Denizli ve İzmir'de belirlenen 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan obje, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile çok sayıda dedektör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltı çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç