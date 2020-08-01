MUĞLA Menderes'te orman yangını Menderes'te orman yangınıİZMİR'in Menderes ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Menderes'te orman yangını

İZMİR'in Menderes ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Menderes'in Çamönü mevkiinde, bugün 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 helikopter ve 1 uçakla havadan, 6 arazöz ve 3 dozerle ise karadan müdahale başlatıldı. Yangına müdahale sürüyor.

Kaynak: DHA