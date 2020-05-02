MUĞLA Marmarisliler sokağa çıkma yasağına uydu

Marmarisliler sokağa çıkma yasağına uyduMUĞLA'nın Marmaris ilçesi, koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte sessizliğe büründü.

Marmarisliler sokağa çıkma yasağına uydu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi, koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte sessizliğe büründü.

Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te, koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde yine sessizlik hakim oldu. Ana cadde ve sokaklar, sessizliğe büründü. Güvenlik güçleri, kamu personelleri ve İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle birlikte belirlenen iş kollarındaki çalışanlar haricinde Marmarisliler, evlerinde izole olarak yasağa uydu. İlçe merkezinde polis ve bekçiler, denetimlerini sürdürdü. Normal zamanlarda dolup taşan sahil, plaj ve yürüyüş yolları da sessizliğe büründü.

Kaynak: DHA