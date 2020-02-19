: Muğla marmarisli turizmcilerden 'hayalet şehir'e yatırım isteği

19.02.2020 10:07 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:14

Marmarisli turizmcilerden 'hayalet şehir'e yatırım isteği

MARMARİS'teki turizmciler, yapılacak anlaşma ve görüşmeler sonucu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 46 yıldır kapalı olan ve 'Hayalet şehir' olarak bilinen Maraş'ta yatırım yapmak istediklerini ifade etti.

Güney Ege Bölgesi'ndeki turizmciler, KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar'ın, 46 yıldır kapalı olan ve 'Hayalet şehir' olarak bilinen Maraş'la ilgili "Bizler bölgeyi açarak insanlığa ve ekonomiye hizmet vermek istiyoruz" sözüyle bölgeye yatırım yapmak için harekete geçti. KKTC'nin Maraş Bölgesi'nin öz Türk toprağı olduğunu vurgulayan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Bülbüloğlu, "Geçen sene nisan ayında hayalet şehrin turizme açılması için KKTC Başbakanı açıklama yapmıştı. Bizler talip olduğumuzu ilettik. 3 gün önce aynı açıklamalar ve gelişmeler doğrultusunda, öz Türk toprağımızı almak için seferber olduk. Bizler, ülkemizin en önemli turizmcileriyiz. Maraş Bölgesi'ne talibiz. Marmaris ve Güney Egeli turizmcilerle birlikte bu bölgeyi alacağız. Bu bölge, 1960 yılında dünya jet sosyetesi ve İngiliz asilzadelerin gözde merkeziydi. Burayı bizlere verdikleri takdirde, dünyada eşi benzeri olmayan bir turizm şehri yaparak jet sosyeteyi tekrar burayı çekmeyi planlıyoruz. Kıbrıs, bu hayalet bölgeyi çalıştıramayacaksa, almaya hazırız. Turizm Bakanlığı ve turizmci meslektaşlarımızla görüşme halindeyiz. KKTC Hükümeti'nin Maraş bölgesi kararına göre harekete geçmeye hazırlanıyoruz" dedi.

DÜNYANIN GÖZDE TURİZM MERKEZİYDİ

Maraş'ın 1960'lı yıllarında dünya jet sosyetesi için 'Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak bilindiğini belirten Bülbüloğlu, "1974'ten sonra Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime, hem de iskana kapatılmıştı. KKTC hükümeti yaptığı envanter çalışmasında Maraş'ın eski haline dönüşü için yaklaşık 10 milyar doların yeterli olacağı görüşünde. Maraş'ta 1974'ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58'i bu bölgedeydi. 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane bulunuyordu. Bölgeye talibiz" dedi.

Kaynak: DHA

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