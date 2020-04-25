MUĞLA MARMARİSLİ ÇİFTÇİLER ÜRETİME DEVAM ERİYOR MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çiftçiler, üretimlerine ara vermeden devam ediyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çiftçiler, üretimlerine ara vermeden devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilirken, çiftçiler ise muaf tutuldu. Memnun eden kararla birlikte çiftçiler, ara vermeden üretime devam etti. Tarlada çalışırken sosyal mesafe kuralına uyan çiftçiler, maske takarak kişisel önlemlerini de aldı. Kendi bahçesinde çalışan Hüseyin Uslu (56), "Çiftçilerin yasaktan muaf tutulması çok iyi oldu. Çiftçilerimiz üretime devam etmesi önemli. Ben sürekli çalışırım. Evimin önündeki bahçemde sebze ve meyve ekiyorum. Umarım salgın bir an önce geçer. Normal yaşantımıza döneriz" dedi.

Seracı Turgut İşler (46) de, "Herkes yasağa uysun, kimse dışarı çıkmasın ve evinde kalsın. Çilek yetiştiriciliği yapıyorum. Çilek yetiştirmek özen ister. Kendi tarlam ve bahçemde kalarak işimi yapıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA