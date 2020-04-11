MUĞLA Marmarisli çiftçiler evlerinin bahçelerinde üretime devam ediyor
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Marmaris, Orhaniye, Selimiye, Çamlı, Güncel

MUĞLA Marmarisli çiftçiler evlerinin bahçelerinde üretime devam ediyor

Marmarisli çiftçiler evlerinin bahçelerinde üretime devam ediyorMUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki kırsal mahallelerdeki çiftçiler, evlerinin önündeki tarla ve bahçelerinde üretime devam ediyor.

11.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:13
MUĞLA Marmarisli çiftçiler evlerinin bahçelerinde üretime devam ediyor

Marmarisli çiftçiler evlerinin bahçelerinde üretime devam ediyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki kırsal mahallelerdeki çiftçiler, evlerinin önündeki tarla ve bahçelerinde üretime devam ediyor. Çiftçiler, yasaklara ve tedbirleri uyduklarını ama üretime de devam ettikleri söyledi.

Yaz aylarında turizmle geçimini sağlayan Marmaris'in kırsal Çamlı, Karacasöğüt, Selimiye, Orhaniye, Söğüt ve Taşlıca gibi mahallerdeki vatandaşlar, aynı zamanda organik sebze ve meyve yetiştiriciliği de yapıyor. Çiftçiler, sokağa çıkma yasağını uyarak evlerinin çevresindeki tarla ve bahçelerde üretime devam etti. Evlerinin önündeki seralarda çilek, üzüm, avakoda gibi meyveler yetiştirenler yanı sıra tarlasına sebze ekenler çapalarını yaptı. Kimileri büyük ve küçükbaş hayvanlarına yem için tarlalarındaki otları topladı. Kadınlar ise ahırlarda büyükbaş hayvanları ile ilgilenerek günlük rutin işlerini devam ettirdi.

"DURMAK YOK ÜRETİME DEVAM"

Çiftçilik yapan 36 yaşındaki Mehmet Kırlı, "Sokağa çıkma yasağına ve alınan tedbirlere uyuyoruz. Bu mevsimler üretim zamanı. Durup beklersek bir şey kazanamayız. Tarlamızdaki sebze ve meyvelerin bakımı yaparak üretime devam ediyoruz" dedi. Büyükbaş hayvanlarına tarlasında ot toplayan Kamil Şipal (42) ise, "Kurallara uyarak üretime devam ediyoruz. Gün, durma zamanı değil. Günlük işlerimizi sürdürüyoruz" dedi. 10 dönüm tarlası ve 2 dönüm bahçesinde meyve ile sebze yetiştiren Duran Bağcı(55), "Çileğimi ve avokadomda hasat alma zamanı. Bezelye, fasulye, maydanoz, lahana ve marul ektim. Bunların hepsinin hasadı yapılmalı. Tarlamızın ve bahçemizin günlük işleri yapılmalı. Çalışmadan, üretmeden bir şey elde edemeyiz. Umarım kısa süre ülkemiz bu salgın belasından kurtulur" dedi. Arıcı Hikmet Sağlam(62), "Bahçemde arılarım için şurup hazırlıyorum. Sokağa çıkma yasağını biliyorum ve kendi tarlamda ve bahçemde işlerime devam ediyorum. Bizler boş vakit geçiremeyiz. Üretmek ve kazanmak zorundayız" diye konuştu.

MUĞLA Marmarisli çiftçiler evlerinin bahçelerinde üretime devam ediyor

Kaynak: DHA

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