MUĞLA Marmaris'te zabıtadan fahiş fiyat denetimi Marmaris'te zabıtadan fahiş fiyat denetimiMARMARİS'te, belediye zabıta ekipleri koronavirüs (kovid-19) önlemleri kapsamında gıda ve hijyen ürünleri satan süpermarket zincirlerinin şubelerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Marmaris'te zabıtadan fahiş fiyat denetimi

MARMARİS'te, belediye zabıta ekipleri koronavirüs (kovid-19) önlemleri kapsamında gıda ve hijyen ürünleri satan süpermarket zincirlerinin şubelerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden 60 personel bugün, süpermarket zincirlerinin şubelerinde eş zamanlı denetim yaptı. Koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında gıda ve hijyen ürünleri satan marketlere üçerli gruplar halinde eş zamanlı denetim yapan ekipler. saat 10.00'dan 17.00'ye kadar çalışmayı sürdürdü. Denetimlerde, raflardaki gıda ile çeşitli dezenfekte ürünlerin fiyatları yazılarak karşılaştırma yapıldı. Fahiş fiyat denetimlerin sonunda olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Yapılan denetimle ilgili yazılı açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay, "Zabıta ekiplerimiz rutin olarak denetimler gerçekleştiriyordu. Ancak virüsten kaynaklanan bu ortamda olumsuz bir durum yaşanmaması için denetimlerini sıklaştırdı. Marketlerimizde fahiş fiyat artışı olmaması sevindirici tabii ki" dedi. Denetimlerin sık aralıklarla yapılacağı bildirildi.

Kaynak: DHA