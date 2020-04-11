MUĞLA Marmaris'te yasak sonrası sessizlik
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Marmaris, Güncel

MUĞLA Marmaris'te yasak sonrası sessizlik

Marmaris'te yasak sonrası sessizlikMUĞLA'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Marmaris'te, sokağa çıkma yasağının ilk gününde cadde ve plajlar boş kaldı.

11.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:13
MUĞLA Marmaris'te yasak sonrası sessizlik

Marmaris'te yasak sonrası sessizlik

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Marmaris'te, sokağa çıkma yasağının ilk gününde cadde ve plajlar boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 10 Nisan saat 00.00'dan 12 Nisan saat 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilk gününde Marmaris sokakları boş kaldı. 90 bin 200 nüfuslu ilçede vatandaşlar yasağa uyunca meydanlar, sokaklar ve plajlar sessizliğe büründü. Marmarislilerin sokağa çıkmaya yasağına uyduğu görüldü.

MUĞLA Marmaris'te yasak sonrası sessizlik

Kaynak: DHA

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