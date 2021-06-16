MUĞLA MARMARİS'TE UYUŞTURUCU SATICISI YAPILAN OPERASYONLA TUTUKLANDI
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MUĞLA MARMARİS'TE UYUŞTURUCU SATICISI YAPILAN OPERASYONLA TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemce tutuklandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemce tutuklandı. Öte yandan, şüphelinin adresinde 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yabancı turistlere uyuşturucu sattığı ileri sürülen Ö.C.A.'yı(30) takibe aldı. Uzunyalı Mevkii'nde dolaşan Ö.C.A.(30) polisin kendisini takip ettiğinden habersiz yabancı turistlerle uyuşturucu pazarlığı yaptığı tespit edildi. Ekiplerce, Ö.C.A. otomobiline bindiği sırada kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin otomobilinde ve evinde yapılan aramalarda 1 kilo 250 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde ettiği öne sürülen 700 lira ve 100 ABD doları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.C.A. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

MUĞLA MARMARİS'TE UYUŞTURUCU SATICISI YAPILAN OPERASYONLA TUTUKLANDI
MUĞLA MARMARİS'TE UYUŞTURUCU SATICISI YAPILAN OPERASYONLA TUTUKLANDI
MUĞLA MARMARİS'TE UYUŞTURUCU SATICISI YAPILAN OPERASYONLA TUTUKLANDI
MUĞLA MARMARİS'TE UYUŞTURUCU SATICISI YAPILAN OPERASYONLA TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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