MUĞLA Marmaris'te trafikte başıboş eşek tehlikesi
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MUĞLA Marmaris'te trafikte başıboş eşek tehlikesi

Marmaris'te trafikte başıboş eşek tehlikesiMuğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi karayolu ile kırsal turistik mahallerinde başıboş dolaşan eşekler trafikte tehlike oluştururken, çoğu meydana gelen kazalarda telef oluyor.

29.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 29.06.2020 09:54

Marmaris'te trafikte başıboş eşek tehlikesi

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi karayolu ile kırsal turistik mahallerinde başıboş dolaşan eşekler trafikte tehlike oluştururken, çoğu meydana gelen kazalarda telef oluyor.

Marmaris'in kırsal mahallelerinde bir dönem yük taşımak ve sütü sağılarak gelir elde edilen eşekler yaşlanıp, sütten kesilince terk edildi. 5 yıl önce mahalle sakinlerinin talebi üzerine Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından başıboş eşekler toplanıp, kamyonlarla Datça İlçesi'nin Balıkaşıran mevkisine bırakıldı. Yaban hayata alışık olmayan kimi eşekler Balıkaşıran mevkisinde üreyip, çoğaldı. Çoğalan eşekler tekrar alındıkları Marmaris'in kırsal mahallelerine döndü. Sayıları her geçen gün artan eşekler, kırsal mahallerde tarla ve bahçesi bulunan çiftçiler ve sürücüleri endişelendiriyor. Üç ve dörderli gruplar halinde dolaşan başıboş eşekler, tarlalara girip, ekili alanlara zarar veriyor. Karayollarına yakın dolaşan eşekler, zaman zaman yola fırlayarak sürücülere zor anlar yaşatıyor. Özellikle akşamları far ışıklarına yönelen eşekler karayoluna çıkıp, kazalara neden oluyor. Marmaris-Datça Karayolu ile dünyaca ünlü turistik kırsal Hisarönü, Orhaniye, Turgut, Selimiye, Bozburun, Bayır ve Taşlıca mahallerinde son iki yılda eşeklerin sayısı 100'ü geçti.

10-15 YILDIR ÇÖZÜM BULUNAMADIĞI GİBİ ÇOĞALDILAR

Sayıları her geçen gün artan başıboş eşekler için kırsal mahalle sakinleri de çözüm üretilmesini istiyor. Hisarönü Mahallesi'nde yaşayan minibüs şoförü ve çiftçi Ahmet Çatan (30), "Mahallemizde bu eşekler her geçen gün çoğalmakta. Eskiden tek tük görürdük, şimdi ise nereye baksak karışımıza çıkıyorlar. Başı boş bu eşekler nedeniyle çok kaza oluyor. Eşeklere çarpan araçlar, hasar görüp, kullanılmaz hale geliyor. Bu yıl pek çok çiftçinin tarladaki sebzeleri eşekler tarafından talan edildi. 10-15 yıldır bu sorun var ve şimdiye kadar kalıcı bir çözüm olmadı" dedi.

'DAHA DA ÇOĞALMADAN TOPLANMALILAR'

Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, "Marmaris'in kırsal mahallelerinde yaban dediğimiz eşek sorunu var. Biz, onlara 'yaban eşeği' diyoruz ama işin aslı öyle değildir. Birçoğu terk edilmiş hayvan. Aldığımız bilgilere göre Marmaris'in Taşlıca Mahallesi'nde birçok evde çok talep olduğu için eşek sütü üretiliyor. Eşekler yaşlanınca veya sütten kesilince ya bir adaya ya da araçlarla alınıp başka bir mahalleye bırakılıyor. Geçen yıl kimliği belirlenemeyen birileri tarafından üşenmeden tekne ile götürülüp, adaya bırakılan eşeği kurtarmıştık. Yetkililer, kırsal mahallerdeki evlere giderek eşekleri numaralandırarak kulaklarına küpe takmalılar. Bu yapılırsa terk edilen bir eşek olduğunda yaptırımlar uygulanabilir. Ayrıca başıboş dolaşan eşekler toplanmalıdır. Önceki gün Çetibeli Mahallesi'nde bir aracın çarpması sonucu eşek telef oldu. Eşekler ya kazaya kurban gidiyor ya da kayboluyor. Marmaris'te nöbetçi doktor gibi veteriner de olmalıdır. Kaza geçiren hayvana müdahale edecek ekip bilgili ve donanımlı olmalıdır. Bir hayvana araç çarptığında müdahale edecek kimseyi bulamıyoruz. Hayvan can çekişerek ölüyor. Aslında sorunun çözümü çok basit. Yetkililer, bu sorunun üzerinde durursa ne bu hayvanlar yaralanır ne de çiftçiler ve sürücüler zarar görür" diye konuştu.

MUĞLA Marmaris'te trafikte başıboş eşek tehlikesi

Kaynak: DHA

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