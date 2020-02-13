: Muğla marmaris'te şubat ayında deniz keyfi

13.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:16

Marmaris'te şubat ayında deniz keyfi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde öğlen saatlerinde güneş altında havada sıcaklığın 23 derece kadar yükselmesiyle sahil ve sokaklar dolup taştı. Kısa süreliğine de olsa denize girenler bile oldu.

Marmaris ilçesinde 3 gündür aralıklı devam eden sağanak yağmur ve şiddetli rüzgarın ardından bugün öğle saatlerinde güneş yüzünü gösterdi. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 23 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde, sahil ve yürüyüş yolları renkli görüntüler oluştu. Atatürk ve Kordon Caddesi boyunca uzanan sahil şeridinde kimileri yürüyüş yaptı ve kimileri de bisiklet sürdü. Bazı ailelerde sahildeki parklarda çocuklarıyla güneşli havanın tadını çıkardı. Kısa kollu tişört ve kabri pantolonlarla gezenler dikkat çekti. Siteler Mahallesi sahilinde ise 1'i kadın 3 kişi bir süre sor yatıktan sonra kısa süreliğine denize girdi. Uzunyalı mevkisindeki sahil boyunca uzanan restoran ve kafeteryalarda ise oturacak yer kalmadı. İlçe merkezindeki Belediye Çay Bahçesi'ni dolduranlar, deniz manzarası eşliğinde çaylarını yudumladı. Tekneleri ve deniz bisikletleriyle denize açılanlar, körfez turu atıp, sıcak havanın tadını çıkardı. Ailesiyle güneşli havanın tadını yürüyüş yaparak çıkaran Ahmet Karcevher, "Hava sıcaklığı 20 dereceyi geçti. Hafta içi iznimi kullanıp, zamanımı ailemle beraber bu güzel havayı fırsata çevirip, gezerek değerlendiriyorum" dedi. Kızına bisiklet sürmeyi öğreten Demir Koçan, "Hava çok güzel. Şubat ayında güneşli havayı değerlendirmek istedik. Eşimle kızımıza bisiklet kullanmayı öğretiyoruz" dedi. Denize giren 67 yaşındaki emekli memur Hakan Arslan da "Marmaris'te kış ayında bahar havası yaşıyoruz. Sıcak havayı görünce arkadaşımla plaja indim. Kısa süreliğine yüzüp, keyif yaptım" dedi.

Kaynak: DHA

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