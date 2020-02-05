: Muğla marmaris'te rüzgar ve yağmur, yaşamı olumsuz etkiliyor

05.02.2020 14:29 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:34

Marmaris'te rüzgar ve yağmur, yaşamı olumsuz etkiliyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar ve aralıklı sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi.

Marmaris ilçe merkezinde aralıklı sağanak yağmurun ardından öğle saatlerinde hızı 50 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle boyu 4 metreyi bulan dev dalgalar ise, sahilleri dövdü. Yat Limanı ve Uzunyalı Mevkii sahil şeridinde bulunan işletmeler, masa ve sandalyelerin uçmaması için birbirine bağladı. Marmaris-Turunç ve Marmaris-Datça karayolunda yağmurun zemini yumuşattığı yamaçlardan kopan küçük kaya parçaları ulaşımı aksattı. Sahil kıyısındaki yürüyüş yolları ise sularla doldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Kemeraltı ve Tepe Mahallesi'nde bazı apartmanların çatı katlarında bulunan izolasyon malzemeleri ile çanak antenler uçtu. Tepe Mahallesi Azmak Başı mevkiindeki 3 metre uzunluğundaki 2 balıkçı teknesi sulara gömüldü. Dağ eteklerinden nehirler aracılığıyla gelen toprak, ilçe körfezinin kıyı şeridini kahverengiye bürüdü. Bir restoran işletmecisi Ahmet Seçkin, "Aralıklı sağanak yağmur ve beraberindeki şiddetli rüzgar yaşamımızı etkiledi. Esnaf olarak gerekli tedbirlerimizi aldık. Olumsuz bir olay yaşanmadan rüzgarın dinmesini bekliyoruz" dedi.

Meteoroloji yetkilileri, ilçe merkezinde 12 saatte metrekareye 55 kilogram yağmur düştüğana, rüzgar hızının ise saatte 70 kilometreyi bulmasını beklediklerini belirtti.

Kaynak: DHA

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