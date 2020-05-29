MUĞLA Marmaris'te restorancılar düzenlemeleri yapmaya başladı Marmaris'te restorancılar düzenlemeleri yapmaya başladıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, restoran ve kafeterya işletmecileri koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılacak düzenleme genelgesi tebliğ edilmeden edindikleri bilgilerle düzenlemelerini yapmaya başladı.

Marmaris'te restorancılar düzenlemeleri yapmaya başladı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, restoran ve kafeterya işletmecileri koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılacak düzenleme genelgesi tebliğ edilmeden edindikleri bilgilerle düzenlemelerini yapmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın normalleşme sürecinde 1 Haziran tarihinden itibaren restoran, kafeterya ve çay bahçelerinin açılacağı duyurusu ardından Marmaris'te işletmeciler düzenleme yapmaya başladı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınacak kararların kendilerine tebliğ edilmediğini, televizyonlardan ve haberlere göre düzenleme yapan restoran ile kafeterya işletmecileri, sosyal mesafe kuralına göre masa-sandalye düzenlemesi yaptı. Tek kullanımlık baharatlar sipariş edilerek tek kullanımlık masa örtüleri alındı. Restoran giriş ve içinde dezenfektan konuldu. Sahil yolunda bulunan restoranlar, yol ile müşterilerinin oturduğu alanları ayırmak için beton blok,cam pencere yaptırmaya başladı.Yat Limanı ve Ketenci Kavşağı sahilinde bulunan Türk müşterilere göre hizmet veren restoranlarda hummalı şekilde düzenleme devam etti.

GENELGE TEBLİĞ EDİLMEDİ DUYDUKLARIMIZLA DÜZENLİYORUZ

35 yıldır Yat Limanı'nda hizmet veren restoran işletmecisi Mehmet Yılmaz, "1 Haziran'da açılacağımızı duyunca hazırlıklara başladım. Şu ana kadar aybaşında açılacak olan bizim gibi işletmelere bir genelge tebliği edilmedi. Televizyonda izlediğim kadarıyla düzenleme yapıyorum. 140 sandalyemi azaltarak 60'a indirdim. Masalar, sosyal mesafe kuralına göre ayarlandı. Tek kullanımlık baharatlar, masa örtüleri sipariş edildi. Dükkanımın giriş ve belli noktalarında dezenfektanlarımı yerleştirdim. Hafta başından itibaren işletmemi açıp gelecek olan düzenlemeye göre ayarlamalarımı yapacağımö dedi. Oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevki sahilinde 25 yıldır restoran işleten Mehmet Turan Koçak, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınacak tedbirler genelgesi bizlere tebliğ edilmedi. Aybaşında işletmelerin açılacağını öğrendikten sonra hazırlıklara başladık. Masa, sandalyelerimizi sosyal mesafe kuralına göre ayarlayacağız. Ayrıca çalıştırdığımız dükkan önümüzdeki plajı da düzenleyeceğiz. Yapacağımız çok iş var. Haberlerden duyduklarımızla önceliklerimizi belirledik ve düzeni almaya çalışıyoruz. Personelimi topladıktan sonra tüm kuralları yerine getirerek sertifika alacağız. Umarım turizm sezonu hayırlı olur" dedi.

Kaynak: DHA